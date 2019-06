Sanità: a Palazzo Pirelli il convegno "Oncofertilità, genitori oltre la malattia" (2)

- Secondo i dati del censimento condotto dell'Istituto Superiore di Sanità nel 2016 su un totale di 201 centri di PMA, i centri pubblici di oncofertilità in Italia erano 28 unità, di cui 15 al Nord. Il dibattito ha visto la presenza di Rosanna D'Antona Presidente EuropaDonna Italia, Alessandro Peccatori pioniere dell'Oncofertilità in Italia e Direttore dell'Unità fertilità e procreazione in Oncologia dell'IRCCS Istituto Europeo di Oncologia, Fabio Ghezzi Professore Ordinario e Direttore Scuola Specializzazione all'Università degli Studi dell'Insubria di Varese, Corrado Tinterri Direttore Breast Unit dell'Humanitas, Gabriella Farina Direttore del Dipartimento di Oncologia ASST Fatebenefratelli Sacco Milano e Eugenia Trotti Dirigente medico ASST Sette Laghi. "Ringraziamo la Vicepresidente Brianza per averci affiancato in questa iniziativa di informazione su un tema così determinante per la qualità della vita del malato oncologico - ha dichiarato Rosanna D'Antona, Presidente di Europa Donna Italia -. La preservazione della fertilità, per una donna che si trova ad affrontare un tumore al seno, fa parte dei diritti fondamentali che il nostro Movimento si impegna a tutelare, inoltre rientra tra i servizi previsti nei centri di senologia come indicato dalle Linee di indirizzo ministeriali. È compito principalmente dei medici – ha continuato - informare le pazienti su quando e come accedere a questo servizio, ma nell'era della medicina partecipativa, anche le stesse pazienti e i caregivers sono chiamati ad essere consapevoli delle opportunità che la scienza medica e le Istituzioni regionali più illuminate mettono a loro disposizione. L'incontro di oggi rappresenta quindi una preziosa occasione di aggiornamento in particolare per le associazioni impegnate nel supporto alle pazienti dei centri di senologia lombardi". (com)