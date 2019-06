Governo: Toti, Salvini mi ha detto di tenermi pronto per elezioni? Falso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Liguria, Giovanni Toti, ha smentito che ci sia stata una telefonata con il leader della Lega nella quale Salvini gli avrebbe detto di tenersi pronto per settembre. "Sento Salvini per molte ragioni visto il mio ruolo - detto, ospite di "Un Giorno da Pecora" su Rai Radio1 -. Che mi abbia detto quando andare a votare in tutta sincerità posso dire che non è così, si tranquillizzino tutti i parlamentari. Possiamo smentire che Salvini mi abbia detto che si andrà a votare a settembre, non me lo ha mai detto - ha aggiunto - nel modo più assoluto". (Rin)