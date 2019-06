Serbia: rapporto Onu, Belgrado primo paese nella regione per investimenti stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia è al primo posto fra i paesi della regione per quantità di investimenti stranieri diretti. Lo riferisce l'ultima relazione pubblicata dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (Unctad) e rilanciata dall'emittente "Radio slobodna Evropa". Secondo il report, la Serbia è al secondo posto fra i paesi in transizione per quantità di investimenti stranieri diretti. Il paese balcanico ha registrato l'anno scorso una crescita di tali investimenti pari al 44 per cento portandosi ad una cifra di 4,1 miliardi di dollari. (segue) (Seb)