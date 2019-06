Serbia: rapporto Onu, Belgrado primo paese nella regione per investimenti stranieri (2)

- La Serbia si presenta così in controtendenza rispetto al resto del mondo, dove gli investimenti stranieri diretti sono scesi in media del 13 per cento con una cifra complessiva di 1.300 miliardi di dollari. In controtendenza è anche la regione dei Balcani occidentali nel suo complesso, con una crescita del 33 per cento che ha portato la cifra complessiva a 7,4 miliardi di dollari. Per quanto riguarda sempre la regione dei Balcani occidentali, al secondo posto si è posizionata la Macedonia del Nord con una cifra complessiva di 737 milioni di dollari. (Seb)