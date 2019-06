Energia: Tunisia, in funzione prima turbina a gas centrale elettrica di Borj El Amri Mornaguia

- E’ entrata in esercizio oggi in Tunisia la prima turbina a gas della centrale elettrica di Borj El Amri Mornaguia, nel governatorato di Manouba, a ovest di Tunisi, un progetto del costo di 660 milioni di dinari tunisini (circa 198 mila euro) e una capacità di 312 megawatt (Mw). Il capo del governo tunisino, Youssef Chahed, ha detto in questa occasione che la seconda tranche del progetto sarà attuata nel 2020, quando l’impianto dovrebbe raggiungere una capacità produttiva 624 Mw. Realizzato da competenze tunisine in appena 11 mesi, il progetto genererà l’11 per cento dell'energia elettrica nazionale disponibile, in linea con progetti governativi per garantire la sicurezza energetica in Tunisia. Insieme alla centrale a ciclo combinato Rades "C", che a sua volta dovrebbe entrare in esercizio la prossima settimana con una capacità di 457 Mw e un budget di 815 milioni di dinari (circa 245 milioni di euro), il nuovo impianto dovrebbe evitare i cali di corrente che hanno colpito lo scorso anno vaste zone della Tunisia. (Tut)