Sesto S.G.: minaccia moglie con coltello e forbici davanti a figli, arrestato marito 57enne

- Un 57enne originario dell'Ecuador è stato arrestato martedì scorso per maltrattamenti famigliari aggravati per aver minacciato la moglie, una connazionale di 41 anni, davanti ai tre figli con un coltello e delle forbici. Al 112 era arrivata una chiamata da parte di una ragazzina che ha segnalato che un'amica su whatsapp le aveva scritto che i suoi genitori stavano litigando furiosamente e che non poteva chiamare la polizia. A casa della seconda ragazza, a Sesto San Giovanni, è intervenuta quindi una pattuglia del commissariato di Polizia di zona. Una volta dentro l'appartamento gli agenti hanno bloccato l'uomo che aveva in mano un paio di forbici. Secondo quanto ricostruito dalle testimonianza della moglie e della figlia più grande, il 57enne ha dato in escandescenza dopo aver letto sul cellulare della moglie una conversazione tra lei e un altro uomo. A quel punto le ha sequestrato il telefono e le chiavi di casa e ha iniziato a insultarla e minacciarla. Il 57enne è stato portato nel carcere di Monza.-- (Rem)