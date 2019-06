Scala: stagione dedicata a Beethoven e oltre 20 concerti all'estero per la Filarmonica

- La Seconda e la Terza "Eroica" di Beethoven dirette dal maestro Riccardo Chailly apriranno la stagione 2019/2020 della Filarmonica della Scala, nell'anno in cui ricorre il 250esimo anniversario dalla nascita del Maestro di Bonn. Il cartellone di concerti del teatro scaligero, presentato questo pomeriggio, metterà al centro il prossimo anno proprio il mito di Beethoven, come immagine della perfezione della musica strumentale, libera e assoluta. Il direttore Chailly affronterà con la Filarmonica e con tutti i complessi scaligeri l'integrale delle Sinfonie in un ciclo organico al Teatro alla Scala con due tappe nella serie Filarmonica. Tutto intorno direttori di famiglia, musicisti d'eccezione, grandi nomi e giovani rivelazioni compongono un programma che fa della Filarmonica un laboratorio musicale vivo, dentro e fuori dal Teatro alla Scala. (segue) (Rem)