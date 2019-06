Scala: stagione dedicata a Beethoven e oltre 20 concerti all'estero per la Filarmonica (2)

- La stagione s'inaugura lunedì 4 novembre. Il maestro Chailly tornerà poi sul podio per un secondo concerto con Leonidas Kavakos, interprete del concerto per violno di Beethoven e la Sesta Sinfonia Pastorale l'11 maggio. Il 13 maggio, invece, farà il suo esordio il giovane direttore greco Costantinos Carydis con il mezzosoprano Magdalena Kožená, interprete dei Rückert-Lieder di Mahler, eseguiti insieme a Blumine, alla Sinfonia n. 9 di Šostakóvič e Tafi (Burial) del compositore greco Dimitri Mitropoulos. Il 3 febbraio torna sul podio del teatro alla Scala il direttore Ottovio Dantone, specialista nel repertorio barocco e classico: accosterà la Sinfonia n. 104 in re maggiore Londra alla Sinfonia n. 4 Tragica di Schubert. A tornare alla Scala saranno anche la pianista Beatrice Rana che il 17 febbraio eseguirà il Quarto concerto per pianoforte e orchestra e March Albrecht che sale sul podio il 2 marzo con Träumerei am Kamin e la Sinfonica domestica op. 53. Al centro del programma c'è il Primo Concerto per violoncello di Haydn con cui esordisce il talentoso musicista austriaco di origine persiane Kian Soltani, classe 1992. Altro debutto sarà il 16 marzo quello della bacchetta spagnola di Pablo Heras-Castro, con un programma dedicato alle avanguardie del Novecento. La formazione ospite della stagione è il Collegium Vocale Gent, guidato da Philippe Herreweghe, alla Scala il 6 aprile. (segue) (Rem)