Scala: stagione dedicata a Beethoven e oltre 20 concerti all'estero per la Filarmonica (3)

- Per quanto riguarda le tournée all'estero, la Filarmonica sarà impegnata in oltre 20 concerti, da Amburgo a Tokyo. Il 31 agosto la Filarmonica è ospite del festival di Ravello: Lorenzo Viotti torna sul podio e dal Belvedere di Villa Rufolo dirige musiche di Rossini, Puccini e Dvořák. Riccardo Chailly guida l'orchestra agli inizi del 2020 nei concerti di Colonia (22 gennaio), Anversa (23 gennaio), Essen (24 gennaio) e Parigi (27 gennaio) con un programma interamente dedicato a Beethoven. Il 24 febbraio 2020 la Filarmonica sarà a Roma all'Auditorium Parco della Musica: il pianista Jan Lisiecki è interprete del Concerto di Grieg e Chailly dirige Finlandia di Sibelius e i Quadri di Musorgskij. Doppio appuntamento anche all'Elbphilharmonie di Amburgo (27-28 aprile). A maggio l'orchestra sarà di nuovo in Germania con concerti a Norimberga (4 maggio), Monaco (5 maggio) e Friburgo (6 maggio). In autunno, infine, la Filarmonica torna in Giappone con tre concerti a Tokyo e a Nagoya. "Ci sono città come Vienna, Parigi, Madrid e Amburgo che chiedono una residenza della Filarmonica. Città in cui non mancano le orchestre filarmoniche, anzi sono tra le più importanti del mondo", ha riferito in conferenza stampa il maestro Chailly, sottolineando come questo dimostri la "specificità della Filarmonica della Scala". (Rem)