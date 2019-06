Ndrangheta: Cirielli (Fratelli d’Italia), Salvini garantisca sicurezza a Gratteri, Davi e Brugnano

- "A San Luca, in Calabria, il procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri e i candidati antimafia, Klaus Davi e Giuseppe Brugnano, sono stati vittime di insulti e minacce da parte del figlio di un boss. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini attivi immediatamente tutte le procedure per garantire non solo la libera partecipazione democratica, in un territorio inquinato dalla Ndrangheta, ma soprattutto la sicurezza lotta per affermare la legalità e la presenza dello Stato". Lo ha dichiarato in una nota Edmondo Cirielli, questore della Camera dei deputati e parlamentare di Fratelli d'Italia. (Ren)