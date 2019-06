Maltempo Lazio: Ciacciarelli (FI), presentato emendamento per istituire fondo danni maltempo per ambulanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi in commissione Sviluppo, in consiglio regionale del Lazio, di cui sono membro, abbiamo discusso il testo unico sul Commercio, particolarmente importante, strategico, e molto atteso dai commercianti. Ho presentato un emendamento, a mia prima firma, che prevede l'istituzione di un fondo di solidarietà, che intervenga per il ristoro degli operatori per i danni subiti alle loro strutture in occasione di eventi di calamità naturale, l'accesso da parte degli ambulanti al Fondo Rotativo per il Piccolo Credito al fine di favorire l'ammodernamento degli autocarri e delle strutture, la realizzazione di Reti di Imprese dei Mercati per la riqualificazione di quest'ultimi nonché per favorire l'erogazione di servizi agli utenti". Così, in una nota, il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli. "È stato approvato il mio emendamento sui posteggi riservati, che - aggiunge - qualora non occupati dagli aventi diritto, possono essere temporaneamente assegnati dal Comune esclusivamente ad altri portatori di handicap. Da sempre sono vicino ai commercianti, che sono l'anima delle nostre città, e del nostro territorio. La politica deve avere come primo obiettivo proprio quello di tutelare, supportare ed incoraggiare il mondo del commercio, la mia azione va proprio in questa direzione".(Com)