Maltempo: Sertori in visita ai luoghi colpiti, impegno massimo, la Regione è presente

- "La nostra gente si è messa subito all'opera per tornare a una situazione di normalità, dopo che il maltempo degli ultimi giorni ha flagellato le province di Sondrio e Lecco". Lo ha affermato l'assessore di Regione Lombardia con delega a Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni Massimo Sertori, che, oggi, ha effettuato un sopralluogo nei Comuni più isolati dei questi territori, tra cui San Giacomo Filippo (SO), Madesimo (SO), Campodolcino (SO) e Dervio (LC). "Rientrata la situazione di emergenza - ha spiegato Sertori - siamo ora nella fase della conta dei danni provocati da frane e smottamenti, ma già da queste ore i Comuni di Madesimo e Campodolcino sono raggiungibili in totale sicurezza e la frana è monitorata costantemente". "Regione Lombardia - ha continuato Sertori - è presente con i propri tecnici e farà la propria parte, fornendo l'adeguato supporto agli amministratori locali. Diventa importante ora la pulizia degli alvei dei fiumi e il ripristino delle condizioni di deflusso". "Voglio ringraziare tutti volontari, i cittadini, gli amministratori, la Protezione civile e le forze dell'ordine - ha concluso l'assessore -, che stanno lavorando senza sosta per ristabilire la viabilità, adoperandosi tutti con il massimo impegno e con i propri mezzi". (com)