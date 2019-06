Maltempo: assessore Foroni, Regione Lombardia chiederà "stato emergenza" per eventi ultimi giorni (2)

- "Ringrazio i volontari della Protezione civile, gli amministratori locali e le imprese del territorio per il lavoro svolto nelle ultime ore di fronte all'emergenza: ognuno ha fatto la propria parte e le allerte hanno funzionato nonostante la gravità dei fenomeni - ha assicurato l'assessore Foroni -. Come Regione accelereremo al massimo l'iter dello 'stato di emergenza', seguendo costantemente la messa a punto del piano e il via libera dei finanziamenti". "Ora - ha continuato - occorre procedere il più celermente possibile al ripristino della normalità e contestualmente alla stima dei danni. Abbiamo perciò invitato i Comuni a inserire al più presto le schede nel sistema regionale e a segnalare situazione per situazione puntualmente. Anche Regione Lombardia è pronta a fare la sua parte, intervenendo con risorse proprie se sarà necessario. Nella prossima Giunta porteremo una delibera che finanzierà al cento per cento le somme urgenze nelle situazioni di emergenza per i Comuni sotto i 3000 abitanti e fino all'80 per cento per i Comuni fino a 20.000 abitanti, di cui potranno subito usufruire i Comuni colpiti". (segue) (Com)