Maltempo: assessore Foroni, Regione Lombardia chiederà "stato emergenza" per eventi ultimi giorni (3)

- Attualmente risultano ancora 250 persone sfollate, diverse arterie inagibili e strade agrosilvopastorali e alpeggi isolati. Regione Lombardia sta procedendo alla quantificazione dei danni attraverso il sistema online di rilevamento RASDA, che concorrerà, insieme alla valutazione tecnica dell'evento, a definire il 'Quadro regionale di sintesi', ossia lo strumento necessario per la richiesta al Governo di 'stato di emergenza' che, una volta approvato, delibererà i finanziamenti che permetteranno di finalizzare gli interventi. "Siamo sempre più spesso di fronte a episodi di maltempo di grande intensità come questo, che colpiscono, con fenomeni estremi, porzioni territoriali ridotte - ha concluso l'assessore regionale - per questo la prevenzione è quanto mai importante". (Com)