Algeria: tre morti per l’esplosione di un ordigno artigianale

- Almeno tre persone sono morte e altre due sono state ferite nell’esplosione di un ordigno artigliale nel comune di comune di Derrag, nel dipartimento della Médéa, nella parte centrale dell’Algeria. Secondo quanto riferisce il sito web informativo algerino “Algérie Patriotique”, le vittime lavoravano per un'impresa privata ingaggiata dalla direzione forestale per la piantagione di alberi e il disboscamento. La regione è nota per essere stato teatro delle attività dei gruppi terroristici negli anni Novanta. La bomba esplosa oggi potrebbe essere un residuato bellico dei miliziani islamista del cosiddetto “decennio nero” algerino. (Ala)