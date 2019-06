Rifiuti: Pernarella (M5s) su operazione "Smokin' fields", chi ha sbagliato paghi

- "Richieste di audizione, accessi agli atti, interrogazioni urgenti, mozioni, esposti, di fronte alle ripetute assenze degli uffici e alle tante risposte elusive, quando non ridicole, ricevute da chi si occupa delle autorizzazioni e del corretto funzionamento degli impianti di rifiuti, avevamo infine auspicato l'intervento dell'autorità giudiziaria a cui oggi, una volta di più, tributiamo il nostro personale e incondizionato plauso". Così in una nota Gaia Pernarella, consigliere regionale del Lazio nelle file del Movimento 5 Stelle, commentando l'operazione coordinata dalla Procura di Roma-Direzione distrettuale antimafia, che ha portato tra le provincie di Latina, Frosinone, Roma e Napoli a indagare diversi soggetti e sequestrare varie aziende operanti nel campo della gestione dei rifiuti, una discarica, quattro appezzamenti di terreno, conti correnti per oltre un milione di euro di valore equivalente. "Sono anni - prosegue Pernarella - che, grazie all'aiuto dei cittadini e dei loro comitati, ci occupiamo di queste aziende che da decenni, in particolare la Sep di Pontinia, rendono la vita impossibile e la salute dei residenti precaria: troppe le quotidiane segnalazioni su scarichi di compost maleodorante nei terreni adiacenti abitazioni, campi agricoli e allevamenti per poter fare finta di niente. Quella di oggi rappresenta un'ulteriore significativa vittoria di una battaglia che proseguiremo in ogni modo contro un sistema che fino a oggi ha agito quasi senza colpo ferire. Auspichiamo ora – conclude la consigliera terracinese - che sia prontamente quantificato il danno reale prodotto alla salute dei cittadini e ai terreni dove quel materiale tossico è stato sparso, e che le sanzioni nei confronti degli autori siano esemplari così come prevede il ddl Ecoreati voluto dal Movimento 5 Stelle e approvato nella passata legislatura che afferma il principio secondo cui chi inquina, paga". (Com)