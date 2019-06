Serbia-Montenegro: presidente Vucic, minaccia a proprietà Chiesa ortodossa può rovinare rapporti

- Ogni minaccia alle proprietà della Chiesa ortodossa in Montenegro potrebbe rovinare i rapporti bilaterali fra questo paese e la Serbia: lo ha detto il presidente di Belgrado, Aleksandar Vucic, secondo quanto riporta l'emittente "Rts". "Ho ricevuto un'analisi dell'atto proposto dal parlamento montenegrino e noi cercheremo attraverso la Commissione di Venezia di fare in modo che tale atto non venga approvato", ha detto Vucic precisando che il testo rappresenta una "soluzione negativa". Il presidente della Serbia ha dichiarato nei giorni scorsi che avrebbe avuto un incontro con i rappresentanti dei serbi in Montenegro per "discutere dei loro problemi". (segue) (Seb)