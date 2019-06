Serbia-Montenegro: presidente Vucic, minaccia a proprietà Chiesa ortodossa può rovinare rapporti (2)

- Vucic ha così replicato ai giornalisti che chiedevano un commento sulla lettera a lui inviata dal Consiglio nazionale serbo in Montenegro a proposito della nuova legge che in quel paese prevede che le proprietà della Chiesa serba ortodossa vengano assorbite dallo Stato. Vucic ha aggiunto che la posizione della popolazione serba in Montenegro è attualmente "molto difficile e seria". (Seb)