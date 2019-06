Emilia Romagna: Costi, Crimi non è mai stato qui nonostante lo abbia invitato più volte (2)

- "E ogni volta - ha precisato Costi - che Guardia di Finanza o inquirenti hanno condotto operazioni legate alla ricostruzione, queste sono state spesso portate avanti in collaborazione o grazie a segnalazioni della Regione Emilia Romagna. Un conto sono affermazioni gratuite e allusioni gravi, altro è impegnarsi seriamente e concretamente anche su questo versante. Il sottosegretario Crimi potrebbe passare dalle parole ai fatti occupandosi per esempio dei precari di Invitalia, fondamentali per la ricostruzione, che lui e il suo Governo stanno lasciando a casa, mettendo così a serio rischio la fase finale di ricostruzione nell'area del cratere, e potrebbe definire le ultime norme che mancano e che servono ai Comuni e ai cittadini per completare le opere. Noi, nel frattempo, continuiamo a lavorare”. (Ren)