Lavoro: Zingaretti, via libera Cdm a legge Lazio su rider è passo avanti per diritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La decisione del Consiglio dei Ministri di non impugnare la legge della Regione Lazio sulla Gig economy, è un importante passo in avanti. Siamo stati i primi in Italia a realizzare una legge per i lavoratori digitali. Una sfida che abbiamo lanciato nel dibattito politico nazionale e nella quale abbiamo creduto sin dall’inizio, scegliendo con coraggio e grande determinazione, di intervenire per aiutare e dare dignità ai tanti lavoratori della Gig economy, come i rider. Questi lavoratori oggi hanno uno strumento, una legge regionale che li tutela e che dimostra che si può e si deve fare innovazione ma rispettando la sfera dei diritti dei lavoratori. Ora l’auspicio è che le Istituzioni lavorino per mettere in campo una nuova legislazione nazionale a tutela dei diritti dei lavoratori della Gig economy". Lo afferma in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "E la testimonianza della validità del nostro testo – dichiara l’assessore al Lavoro e Nuovi diritti della Regione Lazio, Claudio Di Berardino - Partiranno ora una serie di procedimenti attuativi per rendere concreti i diritti dedicati a chi lavora tramite piattaforma digitale, a cominciare dai rider. Questa categoria di lavoratori è rimasta priva di tutele fondamentali come l’infortunio sul lavoro, la malattia, la maternità, la formazione sulla sicurezza, una retribuzione frutto della contrattazione tra le parti sociali. Il Lazio si conferma apripista nel colmare una situazione di vuoto normativo per categorie di lavoratori sempre più numerosi e sempre più esposti a incidenti e forme di sfruttamento". (Com)