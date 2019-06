Sanità Lazio: Cisl Fp-UIl Fpl, Zingaretti promette assunzioni ma in Asl Roma 2 nuovi precari

- "Il governatore Nicola Zingaretti promette 5.000 assunzioni in sanità e poi permette alla Asl Roma 2 di assumere infermieri con contratti co.co.co". Lo denunciano, in una nota, Sandro De Paolis e Stefano Ciofani,responsabili territoriali di Cisl Fp Lazio e Uil Fpl Roma e Lazio, dopo che, si legge, "le due sigle sindacali hanno preso visione di una delibera dell'azienda sanitaria in cui si prevede l'assunzioni di due unità di personale infermieristico con contratto di collaborazione". "E' l'ennesima contraddizione - affermano ancora i sindacalisti - che fa a pugni con gli annunci di politica e amministrazione: da un lato si parla di fine del precariato e dall'altro si continua a ricorrere a forme surrettizie di lavoro. In molte aziende abbiamo fatto accordi per stabilizzare il personale precario o esternalizzato. In tutte le altre siamo impegnati in una lotta senza quartiere per dare un futuro personale e professionale di certezze a chi è costretto nella morsa del lavoro a tempo. E poi che succede? Ecco che di nascosto la Regione Lazio concede alla Roma 2 la licenza di assumere nuovi precari. Questo - concludono De paolis e Ciofani - si aggiunge alla pessima gestione del concorso per ostetriche, dove sono tornate fuori le prove preselettive, quelle che non hanno niente a che vedere con le compentenze e che penalizzano esperienza e professionalità dei candidati. Chiediamo subito un incontro con Regione e azienda. O sarà mobilitazione". (Com)