Pietrasanta (Lu): da domenica al via la terza edizione del Dap festival

- Da domenica 16 fino al 29 giugno si terrà a Pietrasanta, provincia di Lucca, la terza edizione del Dap festival. Motivo conduttore della rassegna 2019, in cui la danza contemporanea internazionale entrerà in contatto e dialogherà con le arti figurative, sarà la grande mostra monumentale dell’uruguaiano Pablo Atchugarry, allestita fra piazza Duomo e il complesso del Sant’Agostino. Le sue opere saranno fonte d’ispirazione per lo show di materia e movimento di una delle protagoniste della manifestazione, la coreografa americana esperta di danza aerea e di contemporanea Miriam Barbosa. In merito il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana Marco Stella ha dichiarato: “Un’iniziativa che sosteniamo fin dalla sua nascita perché crediamo che la danza rappresenti un linguaggio universale tra i popoli”. Il vicepresidente ha inoltre ribadito l’importanza della presenza, all’incontro di oggi, del console generale degli Stati Uniti d’America Benjamin Wohlauer e del console di Danimarca Guido Ferradini, che “sostengono insieme alla Regione il comune di Pietrasanta”. Parlando di Pietrasanta, il vicesindaco Elisa Bartoli l’ha definita “un palcoscenico perfetto per questo festival, connubio di arte, danza e musica”. Il console Wohlauer è intervenuto per ribadire l’importanza dei rapporti culturali tra Italia e Stati Uniti: “Stiamo festeggiando il nostro bicentenario e siamo lieti di poter sostenere questo festival. L’arte e lo scambio culturale sono pietre miliari del nostro rapporto bilaterale italo-americano ma soprattutto con la Toscana. Il primo console fu nominato 200 anni fa proprio per prendersi cura degli artisti che volevano visitare Firenze”. (segue) (Ren)