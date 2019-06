Pietrasanta (Lu): da domenica al via la terza edizione del Dap festival (2)

- Le esibizioni si terranno tra il Teatro Comunale; presso la chiesa del Sant’Agostino domenica alle 21.30 si terrà l’Opening night gala ispirato alle opere di Pablo Archugarry; La Versiliana, dove sabato 29 alle 21.30 avrà luogo il gran gala finale con l’etoile Maria Kochetkova, Joaquin de Luz e altri ospiti internazionali. Anche le piazze attorno alle opere d’arte di Pietrasanta ospiteranno eventi. Il 21 si aggiungerà un party in riva al mare all’Ostras beach. E poi, eventi anche per le vie del centro come la cosiddetta “Danza dell’Invasione”, che con improvvisazione porteranno per le strade la quotidianità del bel borgo versiliese, affiancandosi al passeggio delle persone, per portare le esibizioni fuori dai luoghi usualmente ad esse deputati. Adria Ferrali, ideatrice e direttrice artistica ha dichiarato: “Il festival è anche scuola. Si terranno, infatti, masterclass condotte dagli stessi coreografi e danzatori protagonisti della kermesse e data la fama dell’evento, anche gli alunni arrivano dai quattro angoli del pianeta, incluse le importanti realtà universitarie della Troy University (Alabama), della Kemerovo (Russia) e del Royal Danish Ballet Odense”. (Ren)