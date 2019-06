Russia: Duma, Consiglio si riunirà il 19 giugno per valutare partecipazione ad Apce

- Il Consiglio della Duma di Stato (camera bassa del parlamento di Mosca) si riunirà il 19 giugno per valutare l’invio di una richiesta di partecipazione alla prossima sessione dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (Apce). Lo ha dichiarato il presidente della Duma, Vjacheslav Volodin, aggiungendo che tra gli argomenti da discutere ci sarà anche la composizione dell’eventuale delegazione. “Il Consiglio si riunirà il 19 giugno per decidere se inviare una richiesta di partecipazione all’Assemblea, così come la composizione dell’eventuale delegazione e il suo presidente”, ha detto Volodin, aggiungendo però che “la Russia si riserva il diritto di abbandonare l’Assemblea nel caso in cui alla sua delegazione vengano tolte altre funzioni”. (Rum)