Medio Oriente: Iraq esprime preoccupazione per situazione dopo incidente petroliere nel Golfo dell’Oman

- L’Iraq ha espresso forte preoccupazione per la situazione nell’area dello Stretto di Hormuz dopo il presunto attacco contro due petroliere avvenuto questa mattina nel Golfo dell’Oman, in acque internazionali, a circa 25 miglia nautiche a ovest del porto iraniano di Bandar e Jask. In una nota il portavoce del ministero del Petrolio iracheno, Assem Jihad, ha riferito che l'incidente non ha avuto effetti sulle esportazioni di petrolio iracheno. "Tali incidenti sono fonte di preoccupazione per i produttori, i consumatori e i mercati petroliferi. Speriamo che ciò non pregiudichi le forniture di petrolio dalla regione verso i mercati internazionali”, ha dichiarato Jihad. “Tutti i produttori, compreso l'Iraq stanno lavorando per mantenere il flusso di petrolio verso i mercati mondiali al fine di raggiungere una maggiore stabilità e l'equilibrio tra domanda e offerta”, ha aggiunto. (segue) (Irb)