Zambia: presidente Lungu, niente più rapporti con compagnie minerarie che infrangono la legge

- Lo Zambia romperà i legami con le imprese minerarie straniere che non operano secondo le leggi del paese. Lo ha dichiarato oggi il presidente zambiano Edgar Lungu. “In caso contrario, il governo imporrà sanzioni e romperà i legami con le parti non intenzionate (a farlo)”, ha affermato il capo dello Stato in un messaggio letto oggi dal ministro delle Miniere, Richard Musukwa, nel corso di una conferenza del settore minerario ed energetico nella capitale Lusaka. Il riferimento è al caso che vede coinvolta la compagnia mineraria zambiana Konkola Copper Mines (Kcm), controllata della britannica Vedanta Resources, che nel gennaio scorso è stata condannata al pagamento di una multa di 139 milioni di dollari a causa di pagamenti in sospeso nell'ambito di un accordo di regolamentazione sul prezzo del rame con la Zambia Consolidated Copper Mines Investments Holdings (Zccm-Ih). Il mese scorso, inoltre, il governo dello Zambia ha nominato un liquidatore provvisorio per gestire le attività di miniere di Kcm, decisione contro cui Vedanta ha annunciato ricorso presso un arbitrato internazionale. Sempre il mese scorso la Camera delle miniere dello Zambia ha fatto sapere che la produzione di rame nel 2019 potrebbe essere inferiore di 100 mila tonnellate rispetto all'anno scorso a causa delle modifiche introdotte alla tassazione delle compagnie minerarie. (Res)