Beni culturali: dal 29 giugno un solo biglietto per Foro romano e Fori imperiali. Bonisoli e Raggi inaugurano nuovo percorso (4)

- "Dal 29 giugno romani e turisti potranno finalmente visitare i Fori nella loro interezza perché il buonsenso - ha sottolineato il vicesindaco con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo - e la collaborazione istituzionale hanno finalmente consentito di lavorare per l'interesse generale, superando un'antica divisione che vedeva da un lato l'area amministrata da Roma Capitale e dall'altra parte quella amministrata dal Ministero per i beni e le attività culturali". "È un bellissimo passo in avanti - ha concluso - che mette a disposizione di chiunque una nuova prospettiva sull'area archeologica tra le più importanti del mondo".​ (Rer)