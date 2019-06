Eunic: Moavero, cultura viene attaccata da chi non crede nelle libertà

- La cultura viene attaccata generalmente da chi non crede nelle libertà. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, a margine dei lavori dell'Assemblea generale dell'European Union National Institutes for Culture (Eunic), che riunisce le istituzioni culturali operanti all'estero degli Stati membri dell'Unione Europea. L'Assemblea dà il via all'anno di presidenza italiana di questa rete. “Credo che la bellezza della cultura sia nel fatto che parla direttamente allo spirito e al cuore, quindi ci da immediatamente degli elementi unificanti che altrimenti finiamo per non notare. La cultura viene attaccata generalmente da chi non crede nelle libertà e nella persona umana”, ha detto Milanesi. “Credo che la cultura sia un veicolo per comprendersi meglio. Per l’Italia è un veicolo fondamentale perché il nostro paese in termini di cultura ha un ruolo primario a livello mondiale e di conseguenza siamo nel novero dei grandi nel campo culturale”, ha aggiunto il capo della diplomazia italiana.(Res)