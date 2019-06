Speciale difesa: deputati Iraq chiedono misure urgenti per garantire export greggio dopo incidente nel Golfo

- La commissione parlamentare irachena i Servizi, la ricostruzione e i trasporti ha chiesto alle autorità di Baghdad di adottare misure urgenti per garantire le esportazioni di petrolio in seguito all’incidente che ha coinvolto questa mattina due petroliere nel Golfo dell’Oman. Kazim Venjan, capo della commissione, ha detto in conferenza stampa che è necessario “reagire” alle ripercussioni sulla sicurezza nelle acque nel Golfo Persico “alla luce degli eventi verificatisi questa mattina”. Il parlamentare ha invitato il ministero del Commercio e il dicastero del Petrolio ad adottare una strategia nazionale per assicurare il flusso delle esportazioni e delle importazioni irachene in caso di “emergenza o minaccia alla sicurezza dei porti iracheni”. (Irb)