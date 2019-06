Speciale difesa: Unhcr chiede riunione urgente su migranti, bene piano di Messico e Cepal

- L'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) ha chiesto "una riunione urgente" per affrontare in modo efficace e sostenibile il crescente fenomeno delle migrazioni in America centrale. Occorre sviluppare un'azione coordinata che "dia priorità alla protezione della vita di coloro che sfuggono" e garantire "una migliore amministrazione delle frontiere". Secondo l'Unhcr, le migrazioni forzose dall'America centrale stanno riducendo la capacità di asilo in tutta la regione, mettendo a rischio il crescente numero di individui e famiglie" in fuga dalla violenza e dalla povertà, e "creando situazioni che nessun paese può affrontare da solo". I crescenti spostamenti attraverso il corridoio centroamericano, prevalentemente diretti verso il nord del continente, sono in primo luogo motivati "dalla violenza e la persecuzione da parte delle bande criminali" nella regione e "dalla crisi politica e sociale in Nicaragua". (Res)