Municipio Roma III: Caudo, da Comune impegno per finanziare ricostruzione centro anziani Parco delle valli

- "Il centro anziani del Parco delle Valli è un simbolo del quartiere. Gli anziani che frequentano il centro sono le stesse persone che alcuni anni fa hanno difeso il parco dalle costruzioni e quindi per noi l'impegno di ricostruire è un impegno etico a cui la sindaca ha dato oggi ampia adesione. Il municipio si è impegnato a redigere un progetto raccogliendo le esigenze degli associati del centro anziani. Roma Capitale metterà a disposizione i fondi". Così in una nota il presidente del Municipio Roma III, Giovanni Caudo, commentando l'incendio che la notte scorsa ha arso la struttura nel parco delle Valli. "Ci vorrà del tempo - continua Caudo -, perché la struttura è totalmente distrutta ma partiremo da subito con le procedure necessarie. Intanto, metteremo in sicurezza i resti pericolanti della costruzione e insieme ai soci realizzeremo le strutture necessarie per consentire l'uso temporaneo e la frequentazione del parco da parte degli anziani". (Com)