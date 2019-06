Speciale energia: Israele, accordo per acquisto gas Leviathan da 700 milioni di dollari

- I partner del giacimento israeliano Leviathan hanno firmato un accordo con la Israel Electric Corporation (Iec) per la vendita di 4 miliardi di metri cubi di gas naturale nei prossimi due anni. Lo ha riferito la compagnia israeliana Delek Drilling. Secondo quanto riportato dal quotidiano israeliano “Globes”, l’accordo ha un valore stimato di 700 milioni di dollari (circa 620 milioni di euro). La fornitura sarà avviata a partire dall’ultimo trimestre del 2019. Nei due anni di accordo, la Iec acquisterà gas sulla base della capacità disponibile del giacimento, senza che la quantità venga prenotata in anticipo. Secondo le stime della Iec, l’accordo consentirà un risparmio di 175 milioni di dollari (circa 154 milioni di euro) rispetto all’acquisto di altre fonti energetiche. L’operatore del giacimento Leviathan è la statunitense Noble Energy, che detiene il 39,66 per cento delle quote. Delek Drilling è l’azionista di maggioranza (45,33 per cento), mentre l’israeliana Ratio Oil Exploration possiede il 15 per cento delle quote. (Res)