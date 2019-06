Governo: Casellati, stato salute dell’esecutivo è buono

- Lo stato di salute del governo italiano "è buono, è sotto gli occhi di tutti". Lo ha detto il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, a Parigi, a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico dedicato all'Italia dell'università della Sorbona. "Siamo qui per confrontarci sui temi che occupano l'Europa, che vanno dall'immigrazione alla sicurezza, al tema dell'occupazione del lavoro", ha detto Casellati parlando dell'incontro previsto per domani con i senatori dell'Unione europea. Il presidente del Senato ha sottolineato la presenza di rappresentanti di alcuni stati africani all'incontro per discutere di un "piano Marshall" sulle migrazioni. "Il tema dell'immigrazione in Italia è molto sentito", ha spiegato Casellati, sottolineando che si tratta di "una questione globale che riguarda il mondo, l'Europa, l'Italia e gli altri paesi".(Frp)