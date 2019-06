Cina: investimenti diretti esteri hanno visto crescita del 8,5 per cento su base annua (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel periodo gennaio-maggio sono state create 16.460 nuove imprese a partecipazione straniera. Gli investimenti esteri diretti nei settori manifatturiero e dei servizi high-tech hanno registrato una crescita robusta, aumentando rispettivamente del 23,2 per cento e del 68,9 per cento nel periodo. Le regioni centrali e occidentali della Cina hanno riportato costanti afflussi di Ide, rispettivamente del 5,2 e del 25,2 per cento su base annua. Gli Ide dalla Germania sono aumentati del 100,8 per cento su base annua negli ultimi cinque mesi, hanno mostrato i dati Moc. (Cip)