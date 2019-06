Ungheria: lettera del premier Orban ai "tre saggi" del Ppe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro ungherese, Viktor Orban, ha inviato una lettera alla commissione dei "tre saggi" che il Partito popolare europeo (Ppe) ha istituito per valutare se Fidesz rispetta i suoi valori democratici. Lo rende noto il quotidiano "Nepszava". Nella lettera, indirizzata precisamente all'ex cancelliere austriaco e membro della commissione Wolfgag Schussel, Orban replica all'accusa rivolta al partito governativo ungherese Fidesz di fare campagna contro l'Unione europea e contro il Ppe. Il capo del governo di Budapest rivendica il desiderio di avere un dialogo aperto su questioni cruciali e scrive che è insensato accusare il suo partito "di non essere fedele ai valori europei," giacché la legislazione nazionale ungherese è in linea con quella europea. Sull'indipendenza della magistratura ungherese Orban ricorda che essa è garantita dalla costituzione, ma nella lettera non ci sono riferimenti alla decisione di ritirare la legge che avrebbe dovuto istituire un sistema di giustizia amministrativa parallelo a quello ordinario e sottoposto al controllo del governo. (segue) (Vap)