Ungheria: lettera del premier Orban ai "tre saggi" del Ppe (2)

- Il premier invita alla calma anche a proposito della situazione dei media, poiché molte testate ed emittenti televisive opposte al governo in carica sono ancora operative. Secondo Orban, anche le organizzazioni non governative non hanno problemi in Ungheria e la Central European University avrebbe deciso di ricollocare i suoi corsi a Vienna per l'anno accademico 2019/2020 per una decisione propria, e non in quanto vittima delle pressioni dell'esecutivo.L'assemblea politica del Ppe ha votato la sospensione di Fidesz dal partito a marzo. Una commissione di tre saggi è stata istituita per accertare che l'Ungheria e Fidesz rispettino lo stato di diritto e i valori del Ppe. Oltre a Schussel, la commissione è composta dall'ex presidente del Parlamento europeo, Hans-Gert Pottering, e dall'ex presidente del Consiglio europeo, Herman Van Rompuy. (Vap)