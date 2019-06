Abruzzo: dal 24 al 29 giugno arriva in quattro città la campagna di sensibilizzazione sull'osteoporosi "Il piatto forte"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arriverà in Abruzzo, dal 24 al 29 giugno, la campagna "Il piatto forte", con un tour di sensibilizzazione e screening sui rischi legati all'osteoporosi non trattata o sottovalutata. L'iniziativa, giunta alla terza edizione e patrocinata dalla Regione e dalla Simg, la società italiana di medicina generale, è stata promossa dalla Firmo, la Fondazione italiana per la ricerca sulle malattie dell'osso, in partnership con Amgen, Echolight e Senior Italia. L’obiettivo, hanno fatto sapere i promotori dell'iniziativa, è duplice: da una parte accrescere il grado di conoscenza su questa patologia sottodiagnosticata, dall'altra sensibilizzare la popolazione sulle fratture da fragilità che oggi potrebbero essere evitate attraverso un'adeguata prevenzione fatta di semplici regole: alimentazione corretta, attività fisica regolare e un trattamento farmacologico tempestivo. L'iniziativa vedrà eventi di uno-due giorni nelle piazze delle principali città abruzzesi e molisane, dove saranno collocati un gazebo e un camper che coinvolgeranno la popolazione in diverse attività: informazione e prevenzione, grazie alla presenza di medici specialisti e nutrizionisti che risponderanno alle domande dei cittadini e alla distribuzione di materiale educazionale; screening, mediante la compilazione di un questionario e con la valutazione gratuita del rischio di frattura attraverso la misurazione della densità minerale ossea da parte di personale specializzato. (segue) (Ren)