Abruzzo: dal 24 al 29 giugno arriva in quattro città la campagna di sensibilizzazione sull'osteoporosi "Il piatto forte" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A bordo del camper sarà utilizzato l’innovativo dispositivo Echos, sviluppato da Echolight, una società spin-off del Cnr, il Centro nazionale delle ricerche, il primo sistema per la diagnosi precoce dell'osteoporosi attraverso un semplice esame ecografico e senza l'utilizzo di radiazioni ionizzanti. Gli appuntamenti sono stati fissati per il 24 giugno ad Avezzano (Aq), piazza Risorgimento; 25 e 26 giugno a Pescara, piazza della Rinascita; 27 giugno a Chieti, largo Gian Battista Vico; il 29 giugno a Teramo, in piazza Martiri della Libertà. Il programma della manifestazione, che coinvolgerà anche il Molise, con un appuntamento in piazza Vittorio Veneto a Termoli, il 28 giugno, è stato presentato questa mattina a Pescara dal presidente Firmo, Maria Luisa Brandi, dal direttore dell'Agenzia sanitaria regionale, Alfonso Mascitelli, dal professor Francesco Cipollone dell'Università di Chieti-Pescara e da Maria Luce Vegna, direttore medico di Amgen Italia. L’osteoporosi in Italia, ha fatto sapere la Regione, colpisce 4 milioni di persone con età superiore a 50 anni, di cui 3 milioni e 200mila sono donne e 800 mila uomini. Una prima frattura è associata a un rischio quintuplicato di fratture successive o ri-fratture. In Abruzzo e Molise è stato stimato che almeno 200mila donne, con età superiore a 60 anni, soffrano di fragilità ossea, con aumento del rischio di fratture. Solo nel 2018, in Abruzzo, sono stati registrati 1541 ricoveri per osteoporosi, con una degenza media di 13 giorni, oltre a 2.200 ricoveri per fratture del femore. (Ren)