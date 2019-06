Cina: esperti, si prevede crescita sempre più rapida dell'economia digitale

- Si prevede che la Cina vedrà una crescita più rapida dell'economia digitale, dato che la concessione delle licenze per uso commerciale 5G stimolerà il potenziamento industriale. È quanto afferma la società di ricerche di mercato internazionale International Data Corporation (Idc). "Si prevede che l'economia digitale svolgerà un ruolo chiave nel futuro, che potrebbe rappresentare il 60 per cento dell'economia globale, con la quota in Cina ancora più elevata al 65 per cento", ha dichiarato il presidente di Idc, China Huo Jinjie, nel corso della conferenza industriale annuale dell'Idc. La scorsa settimana il ministero dell'Industria e dell'Informazione tecnologica ha concesso licenze commerciali 5G alla China Broadcasting Network e ai tre principali operatori di telecomunicazioni del Paese. (segue) (Cip)