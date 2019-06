Cina: esperti, si prevede crescita sempre più rapida dell'economia digitale (2)

- "La commercializzazione delle tecnologie 5G renderà la raccolta e lo scambio di dati più facile e veloce, spingendo la crescita di campi come la guida autonoma e le città sicure", secondo Huo. Secondo Idc, lo sviluppo della Cina delle città intelligenti accelererà, in quanto le applicazioni delle tecnologie correlate si concentreranno su campi specifici. "Le aziende dovrebbero sfruttare le piattaforme digitali e gli ecosistemi per espandere le capacità di innovazione", ha affermato Huo. Idc ha previsto che le società cinesi investiranno oltre mille miliardi di dollari statunitensi nella spesa IT relativa alla trasformazione digitale dal 2019 al 2022. Il mercato cinese della sicurezza informatica potrebbe raggiungere i 13,8 miliardi di dollari entro il 2022, con un tasso di crescita annuale composto del 24,9 per cento dal 2018 al 2022, hanno dimostrato i dati Idc. (segue) (Cip)