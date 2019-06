Cina: esperti, si prevede crescita sempre più rapida dell'economia digitale (5)

- "Ci si aspetta che la tecnologia 5G porti nuove opportunità e promuova la crescita dell'economia digitale cinese. La tecnologia accelererà la trasformazione digitale di molte industrie e sarà utilizzata più intensamente in settori come Internet industriale e Internet dei veicoli", ha aggiunto Miao. Si prevede che la tecnologia genererà 10.600 miliardi di yuan (circa 1.533 miliardi di dollari) di fatturato e oltre 3 milioni di posti di lavoro tra il 2020 e il 2025, secondo un rapporto di ricerca dell'Accademia cinese dell'informazione e della comunicazione tecnologica. La Cina, ha ribadito il ministro, accoglie le imprese in patria e all'estero a partecipare attivamente alla costruzione, all'applicazione e alla promozione della propria rete 5G e condividere i dividendi per lo sviluppo del settore. (Cip)