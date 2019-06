Case: Fimaa Confcommercio, troppa burocrazia danneggia mercato Roma rispetto Milano, ricetta è semplificazione

- "La ricetta per far ripartire il mercato immobiliare su Roma è la semplificazione delle procedure per riuscire ad ottenere la conformità urbanistica, che significa, ad esempio: l'accesso agli atti, la verifica dei progetti, delle sanatorie quando sono in sospeso e il rilascio delle concessioni edilizie". Lo ha detto il presidente di Fimaa Confcommercio Roma, Maurizio Pezzetta, in occasione del convegno organizzato da Fimaa Roma, per presentare gli ultimi dati sul mercato immobiliare della Capitale e confrontarli con quelli delle altre grandi città italiane. "La troppa burocrazia è quello che sta danneggiando questa città rispetto a Milano, - ha aggiunto Pezzetta - dove le regole sono più certe e i tempi più contenuti e quindi l'attrazione dei capitali arriva, anche grazie alle regole più certe da parte dell'amministrazione".(xcol2)