Italia-Francia: Casellati, Roma e Parigi legate da relazione storica culturale e umana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Francia sono legati da una relazione alimentata da vincoli storici, culturali e umani strettissimi e dall'amicizia e collaborazione fra due popoli per molti aspetti fratelli. Il legame italo-francese ha attraversato i grandi movimenti culturali, artistici, filosofici che hanno forgiato l'identità dell'Europa nell'età moderna e ancora oggi rappresenta una risorsa fondamentale per il Vecchio Continente". È quanto affermato dal Presidente del Senato Elisabetta Casellati nel corso del suo intervento all'Università della Sorbona di Parigi, tenuto in occasione dell'inaugurazione del prossimo anno accademico che sarà dedicato all'Italia. "Dopo la tragedia della Seconda guerra mondiale – ha continuato il presidente di Palazzo Madama – i nostri due paesi sono stati tra i fondatori dell'Unione europea svolgendo un ruolo da protagonisti nel suo sviluppo e nel suo ampliamento. E oggi, come in passato, Italia e Francia sono chiamati a dare un contributo decisivo al futuro dell'Europa che deve affrontare sfide impegnative crescita economica, coesione sociale, rivoluzione digitale, salvaguardia del clima, sicurezza e lotta al terrorismo, gestione dei flussi migratori". (segue) (Frp)