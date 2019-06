Italia-Francia: Casellati, Roma e Parigi legate da relazione storica culturale e umana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il suo discorso, tenuto dinnanzi a una platea composta da molti esponenti della cultura e studenti italiani, Casellati ha ricordato la figura di Leonardo Da Vinci, di cui ricorrono quest'anno i 500 anni dalla morte. "Ricordare Leonardo in una delle più prestigiose sedi dello studio e della cultura mondiali, come la Sorbona, è il modo migliore per onorarne il lascito più profondo: l'invito ad acquisire princìpi e nozioni conservando sempre una concezione ampia e interdipendente del sapere". (Frp)