Speciale energia: Sefcovic discute oggi a Mosca proseguimento flussi di gas da Russia dal 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colloqui trilaterali sul gas, tra Ue, Mosca e Kiev, per garantire il proseguimento a lungo termine dei flussi di gas dalla Russia verso l'Unione attraverso l'Ucraina a partire dal 2020. Questo sarà il tema centrale nei colloqui che oggi avrà il vicepresidente responsabile dell'Unione dell'energia, Maros Sefcovic, a Mosca con il ministro dell'Energia russo, Alexander Novak. La Commissione ritiene che la prossima riunione trilaterale a livello ministeriale dovrebbe essere convocata il prima possibile. Durante la visita sarà inoltre discussa la sincronizzazione dei sistemi elettrici degli Stati baltici con l'Europa continentale, volti a completare il mercato interno dell'energia dell'Unione europea: "La Commissione sostiene pienamente questo progetto, assicurandosi che ciò avvenga in modo ordinato e senza alcun rischio per i paesi baltici, la Russia, tra cui Kaliningrad e la Bielorussia", ha dichiarato il vicepresidente Sefcovic. Il programma a Mosca prevede un incontro bilaterale con il vice primo ministro, Anton Siluanov, e una discussione con i rappresentanti delle imprese europee. (Beb)