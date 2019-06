Ue: Rossello (FI), rapporti con Unione assumono sempre maggior rilievo

- Cristina Rossello, deputata di Forza Italia e responsabile del dipartimento Politiche dell'Unione europee del partito, ha affermato: "I rapporti con l'Unione europea, sia dal punto di vista politico che da quello finanziario, assumono sempre maggior rilievo. In particolare, è in essere un ampio dibattito sui fondi Ue e sulle possibilità dei singoli Stati membri di sostenere economicamente le proprie aziende evitando di incorrere nelle sanzioni previste in caso questi sostentamenti assumano le sembianze di 'Aiuti di Stato'. In questo contesto - ha aggiunto - imparare a spendere bene i fondi europei appare una necessità non più procrastinabile, specialmente per quanto riguarda i numerosi enti locali e le tante amministrazioni pubbliche che, purtroppo, spesso sono costrette a restituire questi fondi alla luce dell'incapacità di spenderli". Così la parlamentare azzurra aprendo la riunione del gruppo di lavoro 'Fondi Europei', presieduta dall'avvocato Pierpaolo Poggioni e del gruppo di lavoro 'Aiuti di Stato', presieduta dall'avvocato Luigi Santa Maria, in corso presso la sala Colletti alla Camera con gli onorevoli Battilocchio, Pettarin, Vietina, Versace, Carrara, Baroni, Marrocco, Fiorini, Dall'Osso e Spena e coi Senatori Testor Modena e Papatheu. Presenti anche comunicatori ed esperti, tra cui Alessio Micale, specializzato in fondi strutturali.(Com)