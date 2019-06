Bologna: domani in scena “Italia Mundial” primo evento della rassegna “La Regione scende in campo”,

- Domani, ore 21, presso piazza Maggiore a Bologna, Federico Buffa metterà in scena “Italia Mundial”, lo spettacolo, del tutto gratuito, che darà il via al programma di “La Regione scende in campo”, calendario di eventi che da domani fino al 24 giugno coinvolgerà otto città emiliano-romagnole in occasione dell’edizione 2019 del Campionato europeo Uefa under-21. Tra i protagonisti dell’apertura bolognese, presentata oggi in comune dal sottosegretario alla presidenza Giammaria Manghi, in rappresentanza del presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, e dall’assessore allo Sport, Matteo Lepore, anche l’ex difensore del Milan e della Nazionale, oggi dirigente sportivo, allenatore e commentatore televisivo, Billy Costacurta, il giornalista Matteo Marani, e i campioni del Torneo Fan Experience Uefa under 21, premiati sul Crescentone. Tante iniziative che avranno come cornice anche lo spazio antistante Palazzo Re Enzo, e, giovedì 20 giugno, presso il Teatro delle Celebrazioni, sarà protagonista ancora Federico Buffa con lo spettacolo “Esta noche juega El Trinche”. Una rappresentazione originale, per la prima volta in scena. La Regione insieme ai Comuni ha scelto di accompagnare la 22° edizione del Campionato europeo Uefa under-21, che si svolgerà in Italia, tra Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia, oltre che nella Repubblica di San Marino dal 16 al 30 giugno, con un cartellone di appuntamenti che coinvolgerà Bologna, Cesena e Reggio Emilia, città anche sedi delle partite, e poi Modena, Ravenna, Piacenza, Sassuolo e Cattolica. (segue) (Ren)