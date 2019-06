Bologna: domani in scena “Italia Mundial” primo evento della rassegna “La Regione scende in campo”, (2)

- "Lo sport fa sognare e appassiona, innescando ricordi ed emozioni". Lo ha dichiarato Bonaccini commentando l'evento. "Abbiamo voluto accompagnare questa edizione del Campionato europeo Uefa under-21 - ha proseguito Bonaccini - con un cartellone di grande qualità, anche culturale, in cui il calcio diventa occasione di riflessione, dialogo, suggestione, se penso alla narrazione di Federico Buffa o a quella di Gianfelice Facchetti, e confronto, oltre che divertimento, come giusto che sia. Del resto, abbiamo fatto dello sport una delle priorità di questa Regione. Penso ai grandi eventi come strumento di promozione e valorizzazione del territorio, anche in chiave turistica, oggi gli Europei di calcio Under 21, per i quali ringrazio La Figc e l’Uefa, e solo poche settimane fa il Giro d’Italia, ma anche al sostegno che sempre come Regione abbiamo dato alla pratica sportiva di base. All’investimento senza precedenti di quasi 40 milioni di euro sul piano regionale per l’impiantistica sportiva, per la riqualificazione di palazzetti, palestre, piscine, campi da gioco e la realizzazione di nuove strutture in oltre 130 comuni, da Rimini e Piacenza. Oltre ai 5,5 milioni di euro che abbiamo destinato all’attività di polisportive e associazioni sportive, una rete, fatta soprattutto di volontari, perno della comunità regionale e che costituisce uno dei vanti dell’Emilia-Romagna". (Ren)