Milano: identificato cadavere nel Lambro, appartiene a peruviano 32enne

- È stato identificato il corpo dell'uomo ritrovato lo scorso 7 giugno nel fiume Lambro all'altezza via Caduti di Marcinelle. Il cadavere appartiene a Edgar Luis Calderon Gonzales, il 32enne peruviano irregolare in Italia scomparso la sera di domenica 2 giugno all'interno del Parco Lambro. L'identificazione è avvenuta al termine dell'autopsia che non ha evidenziato ferite particolari sul corpo o segni compatibili con una morte violenta. Nei polmoni dell'uomo era presente dell'acqua quindi è presumibile che la causa del decesso sia l'annegamento. Secondo quanto riferito da un conoscente della vittima, il 32enne era stato aggredito da due connazionali e gettato nel fiume.(Rem)