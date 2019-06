Iraq-Oman: leader sciita Al Sadr riceve capo diplomazia di Mascate a Najaf

- Il leader politico-religioso sciita iracheno Muqtada al Sadr ha ricevuto oggi a Najaf, città sacra per gli sciiti situata circa 160 chilometri a sud di Baghdad, il ministro degli affari Esteri dell'Oman, Yousuf bin Alawi. Secondo quanto si legge in un comunicato del ministero iracheno, Al Sadr ha “elogiato il ruolo del sultanato nel mantenimento della sicurezza e della pace nella regione, la politica di non ingerenza negli affari interni degli altri paesi, la moderazione e il rifiuto dell'estremismo”. In precedenza, Alawi ha incontrato anche il primo ministro iracheno, Adel Abdul Mahdi, con cui ha discusso “delle relazioni tra i due paesi, dell'apertura di collegamenti aerei, delle facilitazioni nella concessione di visti di ingresso, oltre al ruolo congiunto di Iraq e Oman nel mantenimento della sicurezza e della stabilità nella regione”, si legge in un comunicato dell’ufficio del primo ministro dell’Iraq. Abdul Mahdi ha elogiato il ruolo dell'Oman nella regione “complementare al ruolo dell'Iraq”, teso a “disinnescare l'attuale crisi tra gli Stati Uniti e la Repubblica islamica dell'Iran ed evitando i pericoli dell'escalation e della guerra”. (segue) (Res)